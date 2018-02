Schietpartij in Transvaal; verdachten spoorloos

“Impact Haagse Harry op de stad verdient een mooie documentaire”

Filmmakers Bart Grimbergen en Roel Wijngaards-de Meij zijn bezig met een documentaire over het leven van de in 2014 overleden striptekenaar Marnix Rueb, vooral bekend van Haagse Harry. Een van de hoofdrolspelers is boezemvriend Bart van der Velden.

“Als je bedenkt wat voor impact zijn Haagse Harry heeft gehad op de stad heeft hij zo’n eerbetoon natuurlijk dubbel en dwars verdiend”, vertelt Bart in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We kenden elkaar al vanaf de middelbare school. Ik heb zoveel met hem meegemaakt in onze 43 jaar vriendschap. Ik mis hem nog iedere dag.” Naast Van der Velden komen onder anderen ook zijn broer Robert-Jan, cabaretier Sjaak Bral en collega striptekenaar Jean-Marc van Tol aan het woord.

Er is nog zo’n 6.000 euro nodig om de documentaire ‘Kap Nâh’ mogelijk te maken. Via crowdfunding proberen de makers dit bedrag binnen te halen. “Dit moet echt lukken, hij verdient het”, aldus Van der Velden.

Luister hier naar het interview met Bart van der Velden op Den Haag FM.