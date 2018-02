Maarten Groen wint Valentijnsactie Message In A Bottle

Hagenaar Maarten Groen heeft woensdag de Valentijnsactie Message In A Bottle van Feest aan Zee en de Stichting Marketing Haagse Binnenstad gewonnen.

Afgelopen weekend stonden twee liefdesbomen in de Haagse Binnenstad. Publiek kon een eigen ‘message in a bottle’ achterlaten voor een geliefde en daarmee de meest romantische prijzen winnen, aangeboden door partners van Feest aan Zee. Het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM volgde de actie Message In A Bottle op de voet en mocht woensdag de winnaar bellen.

Maarten Groen werd verrast met een uniek Feest Aan Zee Prijzenpakket: een Valentijnsarrangement in het Reuzenrad op De Pier, tickets voor de Tropical Valentine, Latin Caribbean Party in het Kurhaus en een overnachting in het Kurhaus Hotel.

Luister hier naar het interview met Maarten Groen op Den Haag FM.