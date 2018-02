Gemeentearchief ontvangt unieke collectie over Javanen in Den Haag

Movies that Matter: Selectie competitieprogramma Dutch Movies Matter bekend

Zes Nederlandse documentaires zijn geselecteerd voor Dutch Movies Matter, het nieuwe competitieprogramma van het Movies that Matter Festival in Den Haag.

De zes genomineerd films zijn ‘Back To The Taj Mahal Hotel’, ‘The Bastard’, ‘I Love My Muslim’, ‘Onderkomen’, ‘Het Schoonmakersparlement’ en ‘A Stranger Came To Town’. De winnaar van ‘De Gouden Vlinder’ krijgt 5.000 euro. De jury wordt gevormd door filmmakers Reber Dosky en Ena Sendajirevic, dramaturg Sandra Beerends, onderzoeker Nawal Mustafa en Tingting Shi van het LGTB Filmfestival Shanghai.

De komende editie van het Movies that Matter Festival vindt plaats van 23 tot en met 31 maart in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui. Het festival toont bijna zeventig films, en bestaat verder uit debatten en verdiepingsgesprekken. Jaarlijks komen zo’n 25.000 bezoekers naar Den Haag voor het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Movies that Matter Festival.

www.moviesthatmatter.nl