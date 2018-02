Partij voor de Dieren reikt Valentijnsoorkonde uit aan Dierenambulance

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft woensdag een Oorkonde van Mededogen uitgereikt aan Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag en omstreken. Met deze Valentijnsoorkonde wil de partij haar waardering laten zien “voor de tomeloze inzet van medewerkers en vrijwilligers die dag en nacht in touw zijn om gewonde en zieke dieren te helpen”.

De Dierenambulance helpt 24 uur per dag, zeven dagen per week, zieke, gewonde en zwervende dieren. Soms kunnen ze ter plekke helpen. In de meeste gevallen is meer hulp nodig en vervoeren ze de dieren naar een dierenarts en opvanglocatie. De Dierenambulance is daarbij volledig afhankelijk van particuliere giften. Zonder deze giften zouden zwanen die verstrikt raken in vislijnen, aangespoelde zeehonden, katten die te water raken of gedumpte dieren, aan hun lot worden overgelaten.

Fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren pleit met de oorkonde ook voor ene beter financiering van de Dierenambulance. “Wij vinden het een schande dat de gemeente wel het ophalen van dode dieren vergoedt, maar dat er geen structurele bijdrage geleverd wordt aan het goede werk van de Dierenambulance. Zonder de inzet van de Dierenambulance zou er voor noodlijdende dieren niets geregeld zijn. Op Valentijnsdag is het mooi om stil te staan bij de onvoorwaardelijke trouw van de Dierenambulance aan het welzijn van dieren in onze stad.”