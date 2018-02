Rapport over Haagse evenementen hoeft van rechter niet geheim te blijven

Een rapport met bezoekersaantallen van grote evenementen in Den Haag hoeft niet geheim te blijven. Dat heeft de Haagse rechtbank dinsdag bepaald.

Onderzoeksjournalist Egbert Oldenboom (kleine foto) probeert al maanden het rapport met bezoekcijfers van onder anderen Parkpop en de City Pier City Loop boven tafel te krijgen en diende daarvoor een Wob-verzoek in. De gemeente wees het verzoek van in september af, waarschijnlijk onder druk van de festivalorganisatoren, zo vermoedt Oldenboom. “Ik denk dat de door evenementen gecommuniceerde cijfers niet overeen komen met de werkelijkheid. De gemeente wil de organisatoren niet voor het hoofd stoten.”

Na berichtgeving van Den Haag FM hierover en de daarop volgende raadsvragen van de PVV, besloot de gemeenteraad in januari dat zij het rapport niet langer geheim wilde houden. Daarop stapte een groep organisatoren, verenigd in het Sectoroverleg Haagse Evenementen (SHE), onlangs naar de rechter in de hoop te voorkomen dat de cijfers openbaar zouden worden. “Wij vinden het een inaccurate onderzoeksmethode en hebben geen baat bij het publiceren van onjuiste cijfers”, aldus de voorzitter van SHE Guus Dutrieux. Het besluit van de rechter noemt Dutrieux, eveneens directeur van Parkpop, “begrijpelijk” maar ook “jammer”.

Wel of niet openbaar?

Of dit oordeel van de rechter nu ook betekent dat het rapport automatisch openbaar wordt kon een woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen: “Het woord is nu aan de gemeenteraad.” Donderdag wordt de geheimhouding van het rapport opnieuw in de raad besproken. Volgens Oldenboom probeert het stadsbestuur “met man en macht” de beslissing van de raad terug te draaien.

