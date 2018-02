Rondje Den Haag: Onzichtbaar Den Haag

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Harm Benthem (kleine foto) over Loosduinen. Die sprak onder anderen over het project Onzichtbaar Den Haag. Dat project is genomineerd voor de meest inspirerende sociale onderneming van Den Haag. “Het project helpt mensen die niet zo snel in beeld zijn bij hulpverlening en overheid”, vertelde Harm. “Bijvoorbeeld door de wijkagent die een praatje maakt. Geweldig dat dit project zo onder de aandacht komt.”

