Schietpartij in Transvaal; verdachten spoorloos

Op de Uitenhagestraat in Transvaal heeft dinsdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is vermoedelijk iemand gewond geraakt. De politie heeft bloed op straat gevonden, “maar het slachtoffer heeft zich nog niet gemeld”, vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep West.

De politie kreeg dinsdagmiddag in eerst instantie de melding dat er een vechtpartij in de straat zou zijn. Ter plaatse bleek dat er daadwerkelijk was geschoten. De politie vond kogelhulzen op straat, maar de verdachten waren er vandoor gegaan.

De politie heeft een witte Peugeot in beslag genomen. De Uitenhagestraat is afgezet voor sporenonderzoek.