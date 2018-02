Shocking Blue-bassist Klaasje van der Wal overleden

Klaasje van der Wal, bassist bij de band Shocking Blue, is op 69-jarige leeftijd onverwacht overleden. Zijn platenlabel Red Bullet heeft dit bekend gemaakt.

Hagenaar Van der Wal was de bassist in de originele samenstelling van Shocking Blue. Hij bedacht ook de naam van de groep. Met de band met zangeres Mariska Veres maakte hij onder meer de hit Venus, die wereldwijd scoorde. Het nummer was de eerste Nederlandse nummer-1 hit in de Verenigde Staten.

Op de Facebookpagina van Klaasje van der Wal wordt verdrietig gereageerd op het nieuws van zijn overlijden. “Mijn basheld”, “bedankt voor de mooie muziek” en “RIP een van de grootste heersers van de Nederpop is er niet meer. Klaasje van der Wal bedankt voor je muziek”, schrijven verdrietige fans.