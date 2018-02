Vereniging Voor Nierpatiënten in juichstemming over nieuwe donorwet.

Singles op Valentijnsdag welkom bij MingleMush

Wat als je geen speciaal persoon hebt om de liefde mee te vieren op Valentijnsdag? MingleMush heeft de oplossing, zij organiseren een MatchMaking Event. “Het is de dag van de liefde, maar niet alleen voor stelletjes,” vertelde Brenda Snel (rechts op kleine foto) van MingleMush in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

De singles kunnen bij binnenkomst een lootje trekken en worden in de loop van de avond gekoppeld aan een andere deelnemer. “Je hoeft niet gelijk de liefde van je leven te vinden, maar het kan makkelijk een leuke avond worden,” vertelde Brenda. Als er een oneven aantal kandidaten is of de verhouding tussen mannen en vrouwen niet klopt wordt er een stand-in voor je gezocht.

“In ieder geval is het eerste drankje tijdens je date van ons.” Vanaf 19.00 uur ben je welkom en om 19.30 uur worden de lootjes getrokken. Toegang is gratis en je bent tot niets verplicht. “Ook als het meteen niet klikt met je date kunnen we wat voor je regelen,” stelde Brenda ons gerust. MingleMush zit op het Anna van Buerenplein 712.

Luister hier naar het interview met Brenda Snel op Den Haag FM.