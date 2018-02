Schietpartij in Transvaal; verdachten spoorloos

StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen online

Weet jij al op welke politiek partij je 21 maart gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Om ja daarbij te staat woensdag de StemWijzer online.

Volgens ProDemos is de StemWijzer op maat gemaakt met de belangrijkste verkiezingsthema’s van Den Haag, en bevat maximaal dertig stellingen. Ze zijn te beantwoorden met ’eens’, ’oneens’ of ’geen van beide’. Burgemeester van Pauline Krikke en directeur Eddy Habben Jansen van samensteller ProDemos verrichten in het stadhuis de aftrap.

Behalve de StemWijzer zijn ook Kieskompas en MijnStem actief als online hulpmiddel bij het maken van een partijkeuze. Het Kieskompas staat 21 februari compleet online, MijnStem gaat gefaseerd live.

Luister hier naar het gesprek met burgemeester Pauline Krikke op Den Haag FM.

Foto’s: Richard Mulder

Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 017 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 013 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 031 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 009 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 030 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 028 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 027 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 023 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 022 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 021 Stemwijzer GM 2018 in de lucht Richard Mulder Fotografie 2018-02-14 020