Vereniging Voor Nierpatiënten in juichstemming over nieuwe donorwet.

Bij de Vereniging Voor Nierpatiënten Den Haag (VVND) zijn ze blij met de nieuwe wet waardoor iedere volwassene automatisch orgaandonor zal zijn. Dinsdag gingen in de Eerste Kamer 38 senatoren akkoord met de nieuwe donorwet van D66. “Het heeft veel te lang geduurd, en de twee jaar die we moeten wachten zijn ook nog te lang,” vertelde Gerard van der Pol (kleine foto) in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

De voorzitter van de VVND weet ook dat er weerstand is tegen de wet. “Er zouden al 30.000 mensen zich hebben afgemeld als orgaandonor omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe wet. Dat vind ik flauw.” Veel weerstand lijkt ook te komen vanuit onwetendheid over de procedure die in gang wordt gezet na een overlijden. “Ze trekken echt niet gelijk de stekker eruit. Er is een team dat hierover gaat en zij regelen de afhandeling.”

De tegenstanders van de wet stellen niet op prijs dat hun lichaam ‘eigendom van de staat wordt,’ maar dit is niet het geval. “De familie blijft het laatste woord houden.” Indien iemand geen donor wil zijn kan die zich afmelden als orgaandonor via internet. De donorwet gaat in 2020 in.

Luister hier naar het interview met Gerard van der Pol op Den Haag FM.