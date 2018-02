PvdA Den Haag wil in debat over financiering Legoland

Bezint eer gij begint: “huisdieren zijn niet zomaar een cadeau”

De maand van het huisdier is donderdag begonnen. In het Atrium van het gemeentehuis is er een tentoonstelling over hoe men hun huisdier kan verzorgen. Deze aandacht voor goede verzorging is vanuit dierenorganisaties erg wenselijk. “Ga er maar vanuit dat een dier voor het leven is, dus denk er goed over na,” vertelde Henny Greven van de dierenambulance in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Een huisdier wordt soms vrij impulsief aangeschaft voor de kinderen en daar gaat het al fout, vindt Henny. “Ga je eerst even inlezen over de verzorging en waar je een dier vandaan haalt.” Ouders zouden ook niet moeten vergeten dat ze hier zelf veel aan bij gaan dragen. “Ouders moeten er vanuit gaan dat ze zelf het dier moeten verzorgen want kinderen kunnen het vaak niet of verliezen snel interesse.”

Meer bewustzijn over de moeite die een dier houden kost kan ook verhelpen dat dieren worden gedumpt. “Konijnen worden nog wel eens in het park gedumpt, lekker vrij. Alleen tamme konijnen kunnen daar helemaal niet overleven.” Henny raadt aan altijd contact te zoeken met een asiel voor zowel het uitzoeken of wegbrengen van een dier.

Luister hier naar het interview met Henny Greven op Den Haag FM.