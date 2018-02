Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over hoe eenzaamheid is tegen te gaan

ChristenUnie/SGP: “Verschillende culturen en religies moeten vreedzaam samenleven in Den Haag”

ChristenUnie/SGP wil dat verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden vreedzaam samen leven in de stad. Dat vertelde nummer twee op de kandidatenlijst Judith Klokkenburg (kleine foto) donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“De meeste culturen en religies hebben dezelfde normen en waarden”, vertelde Klokkenburg. “Die willen we vastleggen en hopen dat heel Den Haag daar achterstaat. Verder willen we de bewoner

meer inspraak geven en betrekken bij besluiten. Bij het invoeren van betaald parkeren in Scheveningen is dit misgegaan.”

In de aanloop naar de verkiezingen zal elke maandag en donderdag een lijsttrekker aanschuiven in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM, donderdag was Klokkenburg te gast wegens ziekte van lijsttrekker Pieter Grinwis. Aanstaande maandag is Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren te gast.

