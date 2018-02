Haagse Wall of Fame in Sportcampus Zuiderpark

Clean Air Nederland wil rookverbod op Haagse terrassen

De uitspraak van het Haagse gerechtshof deze week, dat rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten, is een grote overwinning voor Ton Voeten van Clean Air Nederland. Die richt nu zijn pijlen op terrassen.

Voeten verwacht niet dat de Staat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, omdat deze geheel in lijn is met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Het Ministerie van Volksgezondheid heeft daarnaast dezelfde overtuiging, dat wij naar een rookvrije samenleving moeten”.

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM onthulde Voeten dat de volgende stap een rookverbod op terrassen is. “Daar moeten wij ook iets aan doen”, zegt hij. “Wij willen ook de terrassen rookvrij, omdat het een substantieel onderdeel is van de horeca”, aldus Voeten.

Meeroken

De voorzitter benadrukt dat meeroken voor andere mensen kankerverwekkend kan zijn. “Doe het in een hoekje waar niemand in de buurt is. Als dat besef er is, dan heb je feitelijk geen verboden en controles nodig.”

Foto: www.cleanairnederland.nl

Luister hier naar het interview met Ton Voeten op Den Haag FM.