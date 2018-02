Haagse ontwerpster geeft oud leer nieuw leven

Voor de Haagse ontwerpster Naomi Rachel Timan zijn doorgezakte vierzitters of oude leren jacks geen grofvuil, maar juist mooie materialen om mee te werken. In haar atelier met uitzicht op het Scheveningse strand maakt zij bijzondere tassen en portemonnees van uitsluitend leerafval. Den Haag FM nam een kijkje achter de schermen.

Na haar studie besloot Naomi dat ze iets goeds wilde doen voor de maatschappij en met haar ontwerpen dus ging bijdragen aan de ‘upcycling’-beweging: het gebruiken van afval (‘recycling’) om er iets mooiers van te maken (‘upcycling’). Haar bijzondere tassen en portemonnees gemaakt van afgedankt leer worden inmiddels in steeds meer winkels verspreid over heel Nederland verkocht.

Ook haar Haagse omgeving lijkt zich bewuster te worden van de waarde van het oude leerafval dat Naomi voor haar creaties gebruikt. Ze wordt steeds vaker gebeld door mensen die een bruikbare leren bank ergens in de stad bij het grofvuil hebben zien staan, toe aan een transformatie naar duurzame designer tas of portemonnee. “Ik hoop dat mensen anders gaan nadenken over de waarde van afval”, aldus de ontwerpster. “Ja, ik heb wel echt een missie, a girl on a mission!”