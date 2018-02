Organisator Vlaggetjesdag maakt zich geen zorgen over rapport Haagse evenementen

Evenementenorganisator Peter Boelhouwer (kleine foto) maakt zich geen zorgen over het rapport dat dinsdagavond verscheen over de bezoekersaantallen van festivals. Volgens dat rapport, opgesteld door studenten van de Haagse Hogeschool in opdracht van de gemeente, zeggen organisatoren dat er veel meer bezoekers zijn geweest dan er in werkelijkheid waren.

“Ik weet niet waarop deze cijfers zijn gebaseerd”, vertelde de organisator van onder andere Vlaggetjesdag en de Royal Christmas Fair in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Als je naar Vlaggetjesdag kijkt denk ik dat ze alleen de bezoekers in de Tweede Haven hebben geteld. Maar Vlaggetjesdag is veel groter dan dat, verspreid over heel Scheveningen.” Vlaggetjesdag had volgens de organisatie in 2016 170.000 bezoekers. Het rapport spreekt van 8.641 bezoeken.

Woensdagavond besloot de rechtbank dat het rapport openbaar gemaakt moest worden. Onderzoeksjournalist Egbert Oldenboom probeerde dit al maanden voor elkaar te krijgen en diende daarvoor een Wob-verzoek in. De gemeente wees het verzoek van Egbert in september af, waarschijnlijk onder druk van de festivalorganisatoren, zo vermoedt Oldenboom.

