Parkpop: “Op zoek naar accurate meetmethode van bezoekersaantallen festivals”

De organisator van het festival Parkpop betreurt het openbaar maken van een omstreden onderzoeksrapport naar de economische impact van Haagse festivals. De gemeente wilde tot nu toe de uitkomsten geheim houden. Woensdag besloot de rechter dat openbaring wel mocht.

In het onderzoek staan bij verschillende festival heel andere bezoekcijfers dan de festivals zelf communiceerden. Zo zou Parkpop in 2016 slechts 46.000 bezoeken hebben gehad, terwijl de organisatie zelf 278.000 meldde. Parkpop noemt in een verklaring de cijfers in het rapport “een significant onjuist beeld”, waardoor de resultaten “niet als geloofwaardig en betrouwbaar kunnen worden beoordeeld.”

Parkpop wil nu samen met de gehele sector, de gemeente Den Haag en andere steden op zoek naar een “accurate meetmethode die het inzicht in de bezoekersaantallen vergroot en bijdraagt aan een realistische beeldvorming. De cijfers uit het gepubliceerde onderzoek doen daar nu afbreuk aan.”

Sociale en maatschappelijke functie

Ook wijst Parkpop erop dat festivals niet alleen op hun economische impact zouden moeten worden beoordeeld. “Festivals hebben in grote mate een sociale en maatschappelijke functie. Ze dragen bij aan de nationale en internationale positionering van de stad.”

