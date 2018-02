Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over hoe eenzaamheid is tegen te gaan

PvdA Den Haag wil in debat over financiering Legoland

De Haagse PvdA-fractie heeft voor donderdagavond een debat aangevraagd over de Legoland-deal. Er zouden problemen zijn met betrekking tot de boekhouding van de nieuwe attractie. “Waar het om gaat is dat er een tovertruc is uitgehaald die niet mag,” vertelde Bülent Aydin in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Op kosten van de gemeente wordt op de boulevard een kelder gebouwd voor Legoland, afschrijving voor dat pand ontbreekt echter op de Haagse balans. “Het gebouw blijft zo eeuwig zijn waarde behouden.”

De partij spreekt van een niet deugende financiële begroting en wil weten hoe de verantwoordelijk wethouders dit uitleggen. “Is de raad wel juist geïnformeerd toen we het besluit over Legoland namen?”, vroeg Bülent zich af.

