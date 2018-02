Haagse horeca niet blij met verbod op rookruimtes

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze week dat er een verbod komt op rookruimtes in horeca. Koninklijk Horeca Nederland noemt het dramatisch dat horecabedrijven geen aparte plek meer mogen hebben voor rokers. Ook in Den Haag is er weerstand tegen het verbod. “Wat is het probleem?!”

Het gerechtshof stelde dinsdag de vereniging Clean Air Nederland (CAN) in het gelijk. Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horeca zijn niet langer toegestaan. Niet-rokers kunnen volgens het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Bovendien worden medewerkers van cafés en restaurants aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen.

Steven Verhagen, eigenaar van poolcafé Hague 5 investeerde 22.000 euro om in zijn zaak een aparte plek te creëren voor rokende klanten. Het verbod heeft volgens Verhagen negatieve gevolgen voor de buurt. “De rokers gaan allemaal buiten staan. Dat gaat ongetwijfeld voor overlast zorgen.”