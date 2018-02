Buurtbewoners Bezuidenhout zetten politiek op scherp met eigen campagne

Buurtbewoners uit Bezuidenhout voeren “campagne” om hun eigen eisen en wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen aan politici voor te leggen. Politieke partijen mogen op zaterdag 3 maart bij de bewoners langs komen bij verschillende stands in de Theresiastraat. “We willen het gewoon omdraaien hier. Normaal krijgen we allerlei beloftes die we lezen in de verkiezingsprogramma’s. Het Spui moet helder krijgen wat de bewoners in Bezuidenhout willen”, zei voorzitter Jacob Snijders (kleine foto) van het Wijkberaad Bezuidenhout in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“Ga eerst beter luisteren naar wat de bewoners in de wijk willen.” Aan de hand van stellingen probeert Jacob alvast inzicht te krijgen in wat zijn buurtgenoten anders of beter willen. “De stellingen zetten we op social media zodat mensen kunnen reageren. We hebben ook een enquête die bewoners kunnen invullen op de website gezet. Op 3 maart kunnen de politieke partijen van 14 tot 16 uur langs de verschillende stands lopen en met bewoners in gesprek gaan.”

Ook organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout op die dag een lijsttrekkersdebat om over de stellingen van de buurtbewoners in gesprek te gaan. “Alles wordt op film opgenomen en naderhand op de website geplaatst zodat de beloftes er voor de komende vier jaar opstaan”, aldus Jacob Snijders.

Luister hier naar het interview met Jacob Snijders op Den Haag FM.