Den Haag breidt winterregeling daklozen uit na kritiek Rekenkamer

Den Haag gaat de winterregeling voor daklozen permanent invoeren in de wintermaanden, ook als het niet vriest. Onder meer die maatregel neemt wethouder Karsten Klein (kleine foto) naar aanleiding van een kritisch rapport van de Rekenkamer over de opvang van daklozen.

In het rapport staat dat de daklozenopvang in de stad tekort schiet. Zo zijn er te weinig plaatsen in de eerste opvang, leidt de noodopvang tot verslechtering van de situatie van daklozen en heeft de gemeente te weinig regie op de doorstroming van daklozen naar bijvoorbeeld een woning. Vrijwel alle partijen zijn geschokt door de uitkomsten. Verantwoordelijk wethouder Klein herkent zich voor een groot deel in de kritiek van de rekenkamer en wil een flink aantal maatregelen wil nemen die voor verbeteringen moeten zorgen, schreef hij eerder in een brief aan de gemeenteraad.

Zo komen er naast de permanente opvang ook kleinere opvangvoorzieningen en wordt het aantal bedden voor zieke daklozen uitgebreid. Nu heeft de ziekenboeg van de Kessler stichting zes bedden. De Haagse Stadspartij kreeg een meerderheid voor het plan om dit aantal ‘substantieel’ uit te breiden. De PvdA kreeg steun voor een motie waarin staat dat er kleinschalige opvang opgezet moet worden waarbij zespersoons kamers het uitgangspunt is.

Grote foto: Pixabay