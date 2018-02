Meetellen Meedoen: “Eenzaamheid is een waarschuwingssignaal dat je contacten niet zijn zoals je zou willen”

Expo Lucebert en ‘Bloedlink’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan onder meer beeldend kunstenaar Lucebert en aan de jongerenvoorstelling ‘Bloedlink’.

Een nieuwe tentoonstelling met tekeningen, schilderijen en keramiek in galerie Nouvelles Images toont een overzicht van het werk van Lucebert. Maar juist verleden week werd ook duidelijk dat de kunstenaar met de nazi’s sympathiseerde. We praten erover met galeriehouder Marie Jeanne de Rooij van NI Lucebert. NTjong en DOX duiken met ‘Bloedlink‘ in de wereld van de middelbare school, gebaseerd op onder meer de film ‘Entre les Murs’. Faissel Asserti, een van de acteurs, komt naar de studio.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Grote foto: Lucebert