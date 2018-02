Meetellen Meedoen: “Eenzaamheid is een waarschuwingssignaal dat je contacten niet zijn zoals je zou willen”

Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen. Alle ideeën worden samengevoegd in een bewonersmanifest dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Xtra heeft negen thema’s geformuleerd, zoals bijvoorbeeld ‘eenzaamheid’ en ‘mantelzorg’. In het radioprogramma Hou je Haags! spraken we erover met Betty Boomsma, staf-/beleidsmedewerker bij Stichting Voor Welzijn. “Eenzaamheid is iets van alle leeftijden.” Volgens Tazelaar zijn er veel oorzaken waardoor mensen zich eenzaam voelen. “Denk aan verhuizen, geldproblemen, pesten, slechte relatie, ziekte, scheiding, werkloosheid. Eenzaamheid is dan een waarschuwingssignaal dat je contacten niet zijn zoals je zou willen.”

Hoe kan dit worden verbeterd? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen.

Luister hier naar het interview met Betty Boomsma op Den Haag FM.

www.meetellenmeedoen.nl