Rapper Sjors trekt zich af van porno met Kim Holland

Rapper Sjors stopt met zijn pornocarrière. De opnames voor een natuurfilm bij Meiden van Holland van aanstaande zondag worden daarom afgeblazen. “Rapper Sjors gaat toch verder met zijn carrière als rapper”, zei Kim in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “We hebben vanmiddag met hem om de tafel gezeten en de knoop doorgehakt.”

“Hij heeft zelf wat amateurproducties gemaakt en dat vond hij achteraf toch niet heel handig van hemzelf. Zijn filmpjes zijn zo’n twee miljoen keer bekeken. Toch wil hij liever verder met rappen.” Holland liet zich eerder positief uit over de eerste pornovideo van Rapper Sjors, die hij deelde via zijn kanaal op Pornhub. De video met shemale Raika werd massaal bekeken en zorgde voor een storm aan reacties op social media.

De Haagse blondine gaf Sjors vorige week nog een heuse sekspop cadeau om alvast te oefenen. “We hadden ook al een mooie locatie met een zwembad in het vizier zodat we onderwateropnames konden maken. Sjors zou het met twee mooie rondborstige dames doen.” Ondanks het resultaat blijft Kim optimistisch. “Laten we een nieuwe Sjors gaan zoeken!”, aldus Kim Holland.

Grote foto: still Pornhub

Luister hier naar het interview met Kim Holland op Den Haag FM.