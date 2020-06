Valkenboskerk mag ‘voorlopig’ blijven staan

De gemeenteraadsfracties CDA, VVD, D66, PvdA en de Haagse Stadspartij roepen het stadsbestuur op om de Valkenboskerk te behouden. Dat was de uitkomst van de laatste raadsvergadering, donderdagavond, voor de verkiezingen van 21 maart. De partijen willen dat de gemeente om de tafel gaat met de Protestantse Gemeente en daarbij de wensen en ideeën van bewoners meeneemt.

Kerken, waaronder de Valkenboskerk, dreigen om verschillende redenen uit het straatbeeld te verdwijnen. Die beeldbepalende gebouwen zijn vaak een herkenningspunt in de wijk en van maatschappelijke en historische waarde. “We hebben goede hoop dat de kerk mag blijven staan”, vertelde Leon van Heijningen van de actiegroep ‘Valkenbos Blijft!’ in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Het wordt in ieder geval over de verkiezingen heen getild.” Het actiecomité presenteerde onlangs een alternatief plan waarbij de kerk overeind blijft. In de kerk worden kluswoningen gerealiseerd en het gebouw kan in de wijk een maatschappelijke functie blijven vervullen. “Ik ga er vanuit dat we nog jaren plezier hebben van de kerk”, aldus Leon.

De fracties van het CDA, VVD, D66, PvdA en de Haagse Stadspartij vragen het college de plannen van de omwonenden serieus te nemen. Bij besprekingen met de Protestantse Gemeente moet het behoud van de kerk het uitgangspunt zijn. Gelijke gesprekken over de Bethelkerk hebben geleid tot behoud van het gebouw. Ook willen de partijen dat de buurt tijdig wordt betrokken bij de verdere besluitvorming en dat de Gemeenteraad snel wordt geïnformeerd.

