Acht mensenrechtenactivisten in de spotlight op Movies that Matter Festival

Het Movies that Matter Festival presenteert dit jaar acht films over mensenrechtenverdedigers in het Activist-programma. Dit onderdeel van het festival is een samenwerking met Amnesty International.

In de films wordt een beeld gegeven van het leven en werk van mensenrechtenverdedigers wereldwijd en de steeds zwaardere omstandigheden en bedreigingen die zij ervaren. De meeste activisten uit de films zijn tijdens het festival aanwezig. Een internationale jury onder leiding van oud-minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking reikt op woensdag 28 maart awards uit voor een activist en de beste film.

De volgende documentaires maken deel uit van het Activist-programma: ‘City of Joy‘,‘Jaha’s Promise‘,‘Joshua: Teenager vs. Superpower‘,‘Mr. Gay Syria‘,‘Naila and the Uprising‘,‘Piripkura’, ‘Silas’ en ‘Turkey on the Edge’.

Movies that Matter Festival

Het Movies that Matter Festival is het jaarlijkse internationale filmfestival in Den Haag over mensenrechten. Er zijn zo’n zeventig documentaires en speelfilms te zien. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl