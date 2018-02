Dagvriend Farbod wint Leids Cabaret Festival

De Haagse cabaretier Farbod Moghaddam, één van de Dagvrienden in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM, heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. De dertigjarige Farbod liet in de finale rivalen Kasper van der Laan en het trio Jeroens Clan achter zich.

Volgens het juryrapport “heeft Farbod de jury bij elk optreden opnieuw ontroerd. Niemand anders dan hij kan ons dit verhaal vertellen. Hij heeft een eigen stem en een eigen blik op de wereld. Hij is goed in doordenkgrappen en zet het publiek vaak op het verkeerde been. Zijn show ‘Gelukstreffers’ is intelligent, verrassend en hijzelf is heel erg schattig.” De show gaat over een jongen uit Iran die naar Nederland vlucht. “Door de ogen van een kind van vijf laat hij ons zien hoe je hier welkom wordt geheten. Door die vorm te kiezen laat Farbod verbeeldingskracht zien en maakt hij iets pijnlijks, grappig. De zelfspot schuwt hij gelukkig ook niet”, vindt de jury.

Het publiek mocht ook een winnaar aanwijzen. Zij hadden een andere voorkeur dan de jury en riepen Kasper van der Laan uit tot winnaar van de publieksprijs. De drie finalisten gaan in de komende maanden op tournee langs de Nederlandse theaters. Op 21 april staat het trio in theater Diligentia aan het Lange Voorhout.

Grote foto: www.unity.nu

Kleine foto: Farbod Moghaddam (Facebook)