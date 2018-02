Mobile World Congress in Mediamix op Den Haag FM

De Jeugd van Tegenwoordig en Naaz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer De Jeugd van Tegenwoordig en Naaz (foto).

De jonge zangeres Naaz won afgelopen week twee Edisons, terwijl ze pas een jaartje geleden haar eerste tracks uitbracht. Zondagavond hoor haar nieuwste single net als een track van het nieuwste album van De Jeugd van Tegenwoordig, die tegenwoordig bijna allemaal papa zijn. Hoe moet dat nu, met de jeugd van tegenwoordig!

Meer verse releases zijn er van Muse, Frank Ocean, Belle & Sebastian, Khalid, Courtney Barnett, Vance Joy, Brandi Carlisle, Drummakid (uit de band van Typhoon) en een duet tussen Corinne Bailey Rae met Tracey Thorn (Everything but the Girl).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).