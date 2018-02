Mobile World Congress in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het Mobile World Congress.

Eind deze maand start in Barcelona ’s werelds grootste vakbeurs op het gebied van mobiele communicatie. Ruim 2.300 bedrijven zullen zich daar presenteren en er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Haagse ondernemer Danny Frietman brengt, in samenwerking met onder meer de gemeente Den Haag, Nederlandse bedrijven op het Mobile World Congress bij elkaar. Zondag is Danny te gast in Mediamix.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda, Herman van Beek en Marco Baaij.