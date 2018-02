Nieuwe hippe hesjes voor verkopers daklozenkrant Straatnieuws

De verkopers van daklozenkrant Straatnieuws krijgen allemaal een nieuw oranje verkopershesje. Met de gloednieuwe ‘bedrijfskleding’ weten kopers dat het hier gaat om het officiële Straatnieuws, met een keurmerk.

Straatnieuws-verkoper Robert Donkers (kleine foto) is verguld met zijn hippe hesje. “Nu kan iedereen in een oogopslag zien dat ik een hoogwaardig product verkoop. De hesjes zijn lekker duidelijk, net zoals hesjes van verkeersregelaars. Zo kunnen we ons goed onderscheiden van schimmige nepkrant-verkopers. Want die hebben geen keurmerk op hun krant en geen verkopershesje aan.” De laatste jaren hebben de verkopers steeds meer te duchten van valse concurrentie die staat te leuren met snel in elkaar geflanste blaadjes.

De nieuw hesjes zijn mede mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van de Gemeente Den Haag. Van dit geld krijgen verkopers die de Nederlandse taal nog niet goed spreken binnenkort ook taalles.

Kleine foto: Henriette Guest