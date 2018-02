PvdA wil huiswerkbegeleiding in ieder buurthuis

De PvdA in de gemeenteraad wil dat er in ieder buurthuis in Den Haag huiswerkbegeleiding wordt gegeven. Dat zegt lijsttrekker Martijn Balster. “Private huiswerkbegeleiding helpt kinderen uit gezinnen met goede inkomens vooruit. Maar voor veel kinderen is dit niet weggelegd. Wij zorgen er zo voor dat er extra professionele hulp komt voor iedereen. Zodat elk kind het goed kan doen op school en een betere toekomst tegemoet kan gaan.”

“De verschillen in onderwijskansen groeien razend snel in Den Haag”, aldus Balster. “Kinderen uit gezinnen met minder hoge inkomens raken in razend tempo achterop. Een van de verklaringen is de snelle groei van de private huiswerkbegeleiding. De PvdA pleit daarom vandaag voor huiswerkbegeleiding voor iedereen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we alle kinderen in Den Haag dat extra steuntje in de rug kunnen geven en kunnen we de enorme verschillen overbruggen. Dan bieden we iedereen kansen op een mooie toekomst.”

Om de plannen uit te kunnen uitvoeren, wil de partij er in de vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen zes miljoen euro voor uittrekken.