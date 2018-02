Acht mensenrechtenactivisten in de spotlight op Movies that Matter Festival

PVV: “Wij zijn de echte Haagse stadspartij”

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft haar verkiezingsprogramma ‘Voor een Haagser Den Haag‘ gepresenteerd. Belangrijkste speerpunten: “moskeeen sluiten, verbod op het dragen van boerka’s en hoofddoeken en geen subsidie voor multicul.”

Volgens fractievoorzitter Karen Gerbrands strijdt haar partij al sinds 2010 “voor een Den Haag zoals het ooit bedoeld was: fatsoenlijk, vrij, veilig en Haags”. Bij de laatste twee verkiezingen eindigde de partij als tweede van de stad. “Wij zijn de echte Haagse stadspartij”, zegt Gerbrands. “De partij met hart voor Den Haag, maar altijd geleid door de drie pijlers van onze mooie

nationale driekleur.”

In het 24 pagina’s tellende verkiezingsprogramma pleit de PVV onder meer voor referenda bij grote projecten van de gemeente en het afbouwen van de vijftig miljoen euro subsidie voor kunst en cultuur met jaarlijks 25 procent.

D66: “Voorstel moskeeën sluiten is stuitend”

De partij D66, die zichzelf vaak plaatst als de grootste tegenhanger van de PVV, zegt “geschokt” te zijn over de “uitsluitingstocht” van de PVV. “De partij gaat met meerdere voorstellen ver over de grens”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. “Hun voorstel om alle Haagse moskeeën te sluiten is stuitend. Iedere inwoner van onze stad moet de kans krijgen om hun religie te praktiseren.”