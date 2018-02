PvdA wil huiswerkbegeleiding in ieder buurthuis

VVD presenteert eigen cultuurplan en wil ‘Broadway aan Zee’

De VVD heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een eigen cultuurplan gepresenteerd, met daarin onder meer het voornemen om van de Scheveningse boulevard een Broadway-aan-zee te maken.

“De VVD ziet graag muzikale ruimtes op de Noordboulevard naast het bestaande circustheater”, zegt lijsttrekker Boudewijn Revis. “Het Kurhaus kan het centrum blijven voor bijvoorbeeld Festival Classique en ook in de haven zien we graag een publiekstrekker.” Volgens Revis zijn kunst en cultuur meer dan alleen vertier. “Het aanbod van kunst en cultuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor internationale instellingen en bedrijven. Ze maken onze stad aantrekkelijk en dat draagt bij aan een goede economie.”

Wat de betreft komt er meer zichtbare kunst op straat en moeten de Haagse topinstellingen beter worden gepromoot. De VVD wil hier jaarlijks 850.000 euro extra voor uittrekken. Ook wil de partij dat het cultuurbudget beter wordt besteed. “Veel geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur gaat op aan andere zaken”, zegt revis. “Kunst en cultuur worden vaak gebruikt als middel om politieke doelen te realiseren. Wij willen dat het geld meer terecht komt bij de talenten en de makers van kunst en cultuur.”