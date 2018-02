D66 wil hardere aanpak motoroverlast op Scheveningen

D66 wil dat het stadsbestuur de overlast van motorrijders op Scheveningen snel aanpakt. “Kustbewoners hebben regelmatig last van motorrijders die overdreven snel optrekken en daarmee hinderlijk geluid maken”, zegt kandidaat-gemeenteraadslid Dennis Groenewold. “Daarnaast zijn de uitlaatgassen die vrij komen schadelijk voor bewoners.”

Volgens Groenewold is de situatie er de laatste jaren niet beter op geworden. “In het verleden stonden er borden die motorrijders waarschuwden voor boetes bij wangedrag. Die borden zijn helaas verdwenen. Het is tijd dat die terugkomen.” In de zomermaanden is volgens Groenewold de overlast het heftigst. “Bewoners laten zelfs noodgedwongen hun ramen gesloten om de herrie en stank buiten te houden. Het is belachelijk dat bewoners lijden onder het wangedrag van motorrijders. De gemeente moet niet alleen de borden terugplaatsen, maar ook zorgen voor voldoende handhavers die boetes kunnen uitdelen.”

De geluids- en stankoverlast zou met name op doorgaande wegen worden ervaren, waaronder de Jurriaan Kokstraat, Duinstraat, Prins Willemstraat, Boulevard, Vissershavenstraat, Vissershavenweg, Treilerdwarsweg, Schokkerweg, Zeesluisweg en de Westduinweg. D66 wil dat het stadsbestuur nog voor de start van het zomerseizoen maatregelen neemt tegen de motorproblematiek. “De overlast moet tot het verleden behoren”, vindt Groenewold.