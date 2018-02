Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over het voorkomen van uitsluiting van jongeren

Geen Transaviavluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport vanwege staking

Slecht nieuws voor reizigers die maandagochtend met Transavia willen vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft zondag aangekondigd dat de piloten van Transavia het werk neerleggen van één minuut na middernacht tot maandag 12.00 uur.

Dat geldt niet alleen voor de vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport, maar ook vanaf Schiphol en Eindhoven Airport. Omdat het in een deel van Nederland krokusvakantie is, heeft de staking gevolgen voor passagiers naar vakantiebestemmingen. Volgens de VNV vertrekken dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam.

De pilotenvakbond ligt al maanden in de clinch met Transavia over een nieuwe cao. Volgens VNV is het ziekteverzuim onder Transaviavliegers hoog. Het eist daarom “structurele verbeteringen op het gebied van loon, winstdelingsregeling en roosterstabiliteit”. Het management van Transavia liet een laatste ultimatum van de VNV zaterdagmiddag voorbijgaan, nadat het tevergeefs een tegenbod had gedaan.