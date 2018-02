Imkers wapenen zich tegen “bijenmoordenaars” Zuiderpark

De schrik zit er bij de imkers in het Zuiderpark goed in. Vandalen takelden zondag bijenkorven bij het hertenkamp in het park zodanig toe, dat het bijenvolk het niet heeft overleefd. “Ik ga maatregelen treffen zodat ze de kasten niet zo snel kunnen omtrappen”, zei imker Bart Bartens in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. Bart’s bijenkolonies wonen aan de andere kant van het Zuiderpark.

“Ik denk dat ik de bijenkasten met spanbanden ga vastzetten. Je kan je niet volledig wapenen tegen dit soort acties, maar ik kan wel de drempel wat verhogen.” Bart denkt dat de bijen het slachtoffer zijn geworden van kwajongensstreken. “Eigenlijk heb ik het vermoeden dat het jongens zijn geweest die stoer wilden doen door een kast om te trappen.” Het is voor Bart niet de eerste keer dat hij een bijenmoord van dichtbij meemaakt. “Ik schrok me rot toen ik dit hoorde. Ik heb al eerder last gehad van vandalen en dat was reden voor mij om een ander plekje te zoeken. Nu gebeurt het hier ook.”

De politie verzoekt mensen die iets verdachts hebben gezien of zien in en rondom het Zuiderpark op om daarvan melding te maken. “Het is heel erg, want bijen zijn nu juist op hun kwetsbaarst. Je kunt je voorstellen hoe kwetsbaar zo’n volk is als het koud is.” De bijen zijn volgens Bart dan ook omgekomen door de kou. “Ik hoop niet dat het iets structureels wordt. Anders hebben we een groot probleem. Dit kun je wel bijenmoord noemen”, aldus Bart Barten.

Luister hier naar het interview met Bart Barten op Den Haag FM.