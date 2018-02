John van Zweden: “Ik word niet opgewonden van Ad Melkert”

De aanstelling van Ad Melkert (kleine foto) als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO valt niet bij alle supporters in goede aarde. Behangkoning John van Zweden (grote foto) noemt de keus voor Melkert “uiterst dubieus en duister”. “Iedereen verdient een tweede kans, maar Ad Melkert eigenlijk niet”, zei John in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Ik word niet opgewonden van die man.”

“Ik vind het een hele sikkeneurige en rare man.” Voor John heeft Ad het afgedaan omdat hij voor de verkeerde club zou zijn. “Ad heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een Feyenoord-supporter is. Daarnaast heeft die man een heel naar verleden. Ik weet niet of ik dat wel zie zitten.”

Ondanks zijn afkeer voor Ad, hoopt de behangkoning dat de oud-minister een positieve bijdrage levert voor zijn club. “Misschien doet die snijboon het dadelijk heel erg goed. Al vind ik het niet de juiste keuze, het gaat op alle niveaus goed. Dus laten we hopen dat het op hoge hand nu ook goed gaat”, aldus John van Zweden.

