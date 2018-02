Partij voor de Dieren: “Vier keer per jaar autoloze zondag in Den Haag”

De Partij voor de Dieren wil vier keer per jaar een autoloze zondag inlassen in de stad. Dat vertelde lijsttrekker Christine Teunissen (kleine foto) in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“We moeten het ook echt gaan handhaven”, vertelde Teunissen. “Als je dit vier keer per jaar doet merken bewoners echt het verschil. De luchtkwaliteit wordt er echt beter van. Den Haag is een van de meest vervuilde steden van Europa.” Teunissen sprak verder onder andere over Sea Life, Madurodam, geluidsnormen in de binnenstad en uiteraard dierenwelzijn. Ook deed ze mee met de ‘Haagse Ochtendradio Dierengeluiden Bingo’.

