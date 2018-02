Partij voor de Dieren: “Vier keer per jaar autoloze zondag in Den Haag”

Roxeanne Hazes en Tim Knol op The Life I Live

Het muziekfestival The Life I Live heeft maandag de eerste namen van de aankomende editie bekendgemaakt. Onder anderen Roxeanne Hazes (kleine foto), Tim Knol en Andy Frasco treden op tijdens het evenement dat op Koningsnacht en Koningsdag wordt gehouden.

“Een van de smaakmakers van het festival wordt zonder twijfel Roxeanne Hazes”, schrijft de organisatie in een persbericht. “La Hazes staat momenteel volop in de spotlights dankzij de overstap van het levenslied naar een hippe mix van indie, pop en R&B. Gewapend met een verse Edison voor haar album ‘In Mijn Bloed’, rolt de zwangeres Den Haag daarmee gegarandeerd op.”

Vanwege bouwwerkzaamheden op het Noordeinde en het Spuiplein is het festivalterrein dit jaar anders opgezet. Tijdens Koningsnacht verrijzen er podia op de Grote Markt, het Plein, de Hofplaats, de Plaats, het Buitenhof, het Kerkplein en komen er twee podia op het Lange Voorhout. Op Koningsdag blijft een deel van de muziekpodia staan en transformeert de Grote Markstraat in een avenue waar in ‘containerstages’ lokaal talent gaat optreden.

Bekijk de andere vijftien namen van The Lifwe I Live in deze video: