‘Vriend’ overleden Paul Selier: “Zijn duistere kant ken ik totaal niet”

Volkszanger John Medley (links op grote foto) organiseert maandagmiddag een demonstratie tegen politiegeweld. Directe aanleiding is de aanhouding en het overlijden van de 39-jarige Paul Selier (rechts op grote foto). De Hagenaar overleed 2 februari nadat agenten hem hardhandig arresteerden. Op videobeelden is te zien dat Selier hard wordt geslagen door een politieagent.

De dood van Selier heeft grote indruk gemaakt op Medley. De volkszanger kende hem als “een zachtaardige man die geen vlieg kwaad deed”. Deze omschrijving staat haaks op het profiel dat het AD maandag heeft gepubliceerd. Daarin wordt een duistere kant van Selier beschreven. Niet meer de rustige, lieve man, maar een iemand met een drugsprobleem, die bekend is bij de politie en regelmatig doorslaat. De isoleerkamer van HMC Westeinde, waar hij vaak in werd geplaatst om uit te razen, zou zelfs zijn omgedoopt tot de ‘Selier-kamer’.

“Die kant ken ik totaal niet”, vertelt John Medley in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Maar de demonstratie is niet alleen voor deze zaak. Het is niet normaal hoe de politie af en toe optreedt. Die beelden zijn er genoeg op internet.” De demonstratie is maandagmiddag om 14.00 uur op het Malieveld. John Medley roept onruststokers op om thuis te blijven.

Luister hier naar het gesprek met John Medley op Den Haag FM.