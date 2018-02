Acht mensenrechtenactivisten in de spotlight op Movies that Matter Festival

Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over het voorkomen van uitsluiting van jongeren

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over hoe uitsluiting van jongeren is te voorkomen. Jongeren die weinig kansen en weinig perspectief hebben zijn de eersten die ten prooi vallen aan de verleidingen in de maatschappij. Het terugdringen van uitsluiting, het wij-zij denken en de noodzaak van het investeren in de jeugd zijn kernpunten. Het is van belang er op tijd bij te zijn en jongeren een goede basis te bieden. Dat maakt ze weerbaar en geeft ze perspectief.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

www.meetellenmeedoen.nl