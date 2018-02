175e handhaver de stad in

Wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte, tevens lijsttrekker van de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, laat deze dagen geen kans onbenut om goed nieuws te vieren.

Dinsdag werd door Revis de 175e handhaver de stad ingestuurd. Om deze mijlpaal te vieren werd in het gebouw van ROC Mondriaan bij de 175e handhaver een epaulet opgespeld. De afspraak om 175 handhavers aan te stellen maakte deel uit van het coalitieakkoord tussen D66, VVD, PvdA, CDA en Haagse Stadspartij.

“Een heugelijk moment. Niet alleen voor de nieuwe boa’s, maar voor heel Den Haag”, aldus Revis. “Handhavers zijn belangrijk voor een schone en leefbare stad. Dat is goed voor de leefbaarheid en economie in de stad. De handhavers zijn steeds zichtbaarder in de openbare ruimte van Den Haag.”

Foto’s: Jurriaan Brobbel