Haagse huishoudens betalen fors meer waterschapsbelasting dan doorsnee gezin

Huishoudens zijn dit jaar meer kwijt aan waterschapsheffingen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingscijfers van de waterschappen. Inwoners van het hoogheemraadschap Delfland, waar Den Haag onder valt, zijn het meest kwijt. Dat komt volgens Hoogheemraad Ries Smit van het Hoogheemraadschap van Delfland door investeringen.

In Den Haag betaalt een gezin met een eigen woning van 250.000 euro 468 euro waterschapsbelasting. Dat is 109 euro meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden met een eigen woning (359 euro). Huishoudens met een huurwoning betalen minder. Een gezin in een huurhuis is gemiddeld 257 euro kwijt, een zelfstandig wonende huurder 144 euro.

De waterschappen verwachten in 2018 in zo’n 2,8 miljard euro aan belasting te heffen, ruim 2,5 procent meer ten opzichte van vorig jaar.



Luister hier naar het interview met Ries Smit op Den Haag FM.