Onduidelijkheid over voortbestaan Paviljoen Malieveld

Het gaat vriezen: kunnen we volgende week het ijs op?

Den Haag kan zich opmaken voor winterse kou. Vanuit Siberië komt er koude lucht onze kant op die voor nachtelijke temperaturen tot wel bijna -10 graden kan zorgen, zo voorspelt Weeronline.

De komende dagen gaat de temperatuur telkens een met één of enkele graden naar beneden. Begin volgende week komt de thermometer overdag nauwelijks boven nul uit. De nachten worden ook steeds kouder. Voor de aankomende nachten betekent dat -3 graden, in het weekend is het nog een paar graden kouder en begint volgende week wordt het volgens Weeronline -8 graden.

Hoe lang de kou aanblijft, is lastig te zeggen. Maar de kans dat er nog één keer geschaatst kan worden op natuurijs, is zeker aanwezig.

Kleine foto: Hans Saris