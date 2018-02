Onduidelijkheid over voortbestaan Paviljoen Malieveld

Op de ene bouwtekening staan ze wel, maar op de andere niet. Uitbater Ruud Louwerens vreest dat er in de vernieuwingsplannen voor het naastgelegen Malieveld, Haagse Bos en de Koekamp geen rekening wordt gehouden met een plek voor zijn poffertjesrestaurant Paviljoen Malieveld. “Het moet gewoon goed komen. Ik wil zekerheid”, zei Ruud in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Het bekende Haagse poffertjesrestaurant opende in 1941 de deuren. “We hebben het paviljoen al sinds 1953 in de familie. Ik zou het graag doorgeven aan mijn zoon. Die staat nu toevallig poffertjes te bakken.” Hoewel Staatsbosbeheer, die de eigenaar is van de grond waarop het Paviljoen Malieveld staat, onlangs de erfpacht voor Louwerens heeft verlengd, zit het Ruud niet helemaal lekker. “Op de ene tekening staan wij wel ingetekend maar op de andere niet. Ze kunnen misschien toch opeens zeggen: hoor eens even, we gaan het volbouwen met andere horeca.”

Toch is Ruud niet van plan om met spandoeken zijn zorgen te uiten op het naastgelegen protestveld. “Nee, we gaan niet het Malieveld op. Laat eerst de politiek maar spreken. Het komt vanavond in de raadsvergadering.” Fractievoorzitter Richard de Mos (kleine foto) van Groep de Mos heeft op de website van de partij al aangekondigd vragen te stellen tijdens de raadsvergadering. “Ik wil keiharde garanties van het stadsbestuur dat het poffertjeswalhalla blijft bestaan”, aldus Richard.

Luister hier naar het interview met Ruud Louwerens van Paviljoen Malieveld op Den Haag FM.