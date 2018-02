175e handhaver de stad in

Route Kijkduin-Houtrust wordt aangepakt; fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte

Op 26 maart starten de werkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust. Met de herinrichting wordt de weg overzichtelijker. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het wordt veiliger om over te steken.

Er worden verschillende aanpassingen gedaan tijdens de herinrichting. Zo worden er rotondes geplaatst en wordt er een ventweg aangelegd. Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers. Ook worden de twee rijstroken teruggebracht naar één. Op een aantal plekken is het riool verouderd, die wordt vervangen. En de hele weg wordt voorzien van nieuw asfalt.

De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route tussen Kijkduin en Scheveningen. De route loopt van de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Kijkduinsestraat, over de Sportlaan tot en met de Segbroeklaan. Dagelijks rijden hier 20.000 voertuigen voorbij. Eind april 2019 is de weg weer klaar voor gebruik.

Bomenkap

Voor de herinrichting van de route worden 283 bomen gekapt. Dit moet omdat de weg een andere plaats krijgt en omdat een ventweg en fietsweg worden aangelegd. Er komen meer bomen terug dan er volgens de vergunning worden gekapt. In totaal worden 288 nieuwe bomen terug geplant. De vier pluimiepen die aan de Sportlaan staan, worden verplant.