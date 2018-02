Haagse sporthelden schitteren op Wall of Fame in Sportcampus Zuiderpark

Vadercentrum organiseert conferentie voor kwetsbare mannen

In Vadercentrum Adam aan het Jonckbloetplein is dinsdagmiddag een conferentie met als titel “Hoe kwetsbaar is de man?”. Adam is een buurthuis waar workshops en ontmoetingen worden georganiseerd voor Haagse mannen.

“We gaan het hebben over de kwetsbare kant van de man”, vertelde mede-organisator Stefan Wijers in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Mag de man uit de traditionele mannenrol stappen en zijn kwetsbare kant laten zien? Vrouwen leven langer dan mannen, misschien komt dat wel doordat de man zijn leven lang al zijn gevoel opkropt.”

De conferentie begint dinsdagmiddag om 13.30 uur. Er zijn verschillende lezingen, debatgroepen en een optreden van theatergezelschap ‘The Man Squad’. Vrouwen zijn overigens ook van harte welkom.

Kleine foto: Vadercentrum Adam (Facebook)

luister hier naar het interview met Stefan Wijers op Den Haag FM.