Visserijbuurt start buurtwacht na aanhoudende brandstichtingen

De politie op Scheveningen heeft samen met de bewoners van de Visserijbuurt een buurtwacht opgezet. Aanleiding voor het surveillanceproject zijn meerdere brandstichtingen in korte tijd in de Scheveningse buurt.

In 2,5 week tijd zijn zeker vijf branden aangestoken in de Visserijbuurt. Een camper en twee auto’s gingen in vlammen op, een bouwkeet brandde uit en grof vuil ging in de fik. De laatste brand in de Visserijbuurt was op 12 februari in de Rogstraat. De politie verspreidde 800 flyers met de oproep om deel te nemen aan een surveillanceproject. “Vanaf 22.00 uur ’s avonds lopen wijkbewoners rondjes en houden hun ogen en oren open”, zegt wijkagent Alex van den Ende tegen Omroep West. “Wij lopen zelf niet mee en de bewoners dragen ook geen hesjes, zodat ze niet opvallen.”

De politie surveilleert zelf ook extra in de Visserijbuurt. Er zijn billboards geplaatst met de oproep om extra alert te zijn en de politie vraagt mensen meteen 112 te bellen bij verdachte situaties.

Grote foto: still YouTube