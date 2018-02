Voormalig popidool en soapacteur Jason Donovan op Parkpop Saturday Night

De Australische zanger Jason Donovan komt naar het Zuiderpark in Den Haag. Het voormalig popidool, bekend van de soapserie Neighbours treedt op tijdens het gloednieuwe festival Parkpop Saturday Night. Op de zaterdag voor Parkpop is dat festival dit jaar de opvolger van Night at the Park. Dat maakte Ingrid Adriaanse van organisator Ducos Productions dinsdagochtend bekend op Den Haag FM.

Donovan scoorde in 1989 samen met Kylie Minogue een wereldhit met het nummer ‘Especially for you’. “Kylie komt niet mee maar ik denk dat Jason nog steeds menig vrouwenhart sneller laat kloppen”, vertelde Adriaanse in het programma Haagse Ochtendradio. Naast Jason Donovan maakte Ingrid ook bekend dat de band ‘The Boss UK’ komt optreden. “Een hele toffe band die dicht in de buurt van Bruce Springsteen zelf komt”, aldus Adriaanse.

Het Parkpop weekend begint dit jaar op vrijdag 22 juni met Parkpop Downtown. Zaterdag 23 juni is Parkpop Saturday Night. Het festival is de opvolger van Night at the Park, het festival dat tot afgelopen jaar plaatsvond op de zaterdag voor Parkpop.

Luister hier naar het interview met Ingrid Adriaanse op Den Haag FM.