160 sociale woningen in nieuwe woontoren naast Hofbad

De eerste stap voor de bouw van de Hofbadtoren in Ypenburg is gezet. In het woongebouw naast zwembad het Hofbad komen ongeveer 160 huurwoningen. Woensdag tekenden Staedion en wethouder Joris Wijsmuller van Stedelijke Ontwikkeling de grondreserveringsovereenkomst.

“Den Haag is een stad waar iedereen moet kunnen wonen. Het is daarom heel belangrijk dat we veel betaalbare woningen bouwen. Dit project is hiervan een mooi voorbeeld”, zegt Wijsmuller. “In de woontoren komen woningen voor alleenstaanden, voor gezinnen en voor starters, maar allemaal betaalbaar.”

De appartementen worden zo duurzaam mogelijk ontworpen, zegt Dré Boidin van Staedion. “Dit past bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid. We zijn sowieso trots op dit nieuwe project in Ypenburg. We kunnen nu op deze mooie plek een gebouw realiseren met puur en alleen sociale huurwoningen. We vinden het belangrijk dat bewoners met een bescheiden inkomen comfortabel kunnen wonen.” Staedion komt binnenkort met het definitieve ontwerp dat via een ontwerpwedstrijd tot stand gaat komen.

Foto’s: Arnaud Roelofsz